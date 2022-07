Finiti i lavori in piazza Garibaldi: la nuova vista sulla tomba di Dante

Completati, in tempo per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i lavori in piazza Garibaldi a Ravenna. Lo rende noto l'assessore Igor Gallonetto con un post su Facebook: "Eliminati i parcheggi sul lato del Palazzo delle Poste e Telecomunicazioni, è stato creato un corridoio pedonale delimitato da fioriere, che unisce piazza del Popolo alla tomba di Dante. Continua la rigenerazione con nuovi spazi di verde, della nostra città".

La nuova piazza Garibaldi (foto postata su Facebook da I. Gallonetto)