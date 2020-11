Fino a 300 euro di contributi per l'acquisto di pannolini lavabili

Il Comune di Sant'Agata sul Santerno ha indetto un bando per il sostegno all’utilizzo di pannolini lavabili tramite l’acquisto di un apposito kit: una iniziativa voluta dall'Amministrazione comunale per ridurre i rifiuti e incentivare comportamenti virtuosi, agendo direttamente sulle abitudini delle famiglie. Potranno presentare richiesta di contributo tutti i residenti nel Comune di Sant’Agata sul Santerno: genitori (anche genitori single) di bambini compresi tra 0 e 24 mesi e anziani che necessitano dell’utilizzo di tali ausili. Il fondo messo a disposizione è di 1.000 euro: 300 euro massimi per bambino e 100 euro massimi per anziani.

"Questo bando scaturisce dall'iniziativa di Atersir per sostenere i Comuni con progetti orientati alla riduzione dei rifiuti - ha dichiarato Elisa Sgaravato, assessora con delega all'Ambiente - Sant'Agata, pur non essendo stato selezionato tra i Comuni beneficiari del sostegno, ha voluto confermare il progetto finanziandolo con risorse proprie, poiché crediamo che queste azioni possano davvero determinare il cambiamento verso uno sviluppo più sostenibile: produrre meno rifiuti è infatti una sfida che riguarda tutti noi e il nostro benessere".

Sarà possibile presentare domanda a partire da lunedì 2 novembre e fino al 14 dicembre, consegnando l’apposito modello di domanda compilato all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Agata sul Santerno (piazza Garibaldi, 5, il lunedì dalle 8 alle 13, il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13). In alternativa, il modulo può essere inviato via Pec a pg.comune.santagata.ra.it@legalmail.it o tramite email a tecnico@comune.santagatasulsanterno.ra.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per presentare la domanda servono copia di un documento di identità e del codice fiscale del richiedente, nonché della fattura o scontrino fiscale che attesti l’acquisto dei kit di pannolini lavabili e/o loro ricambi; nel caso in cui lo scontrino sia anonimo, è necessaria una dichiarazione del rivenditore attestante l’indicazione del kit di pannolini lavabili e/o loro ricambi venduti e il relativo prezzo. Le domande saranno ammesse a contributo in base all’ordine temporale di presentazione delle stesse. La graduatoria degli ammessi al contributo sarà comunicata entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del bando. Ulteriori informazioni e il modello di domanda sono disponibili sul sito del Comune nella sezione Comune - Contratti, gare e bandi. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 0545919900.