Fuga maldestra in bici dalle luci blu: nascondeva droga e un piccolo tesoro in contanti

Si aggirava con fare sospetto in sella ad una bici. Un comportamento che non è passato indifferente alla pattuglia dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, impegnata giovedì sera in un servizio di controllo del territorio. L'uomo, alla vista della "gazzella", ha accelerato la pedalata, tentando una maldestra fuga. Subito bloccato, è stato presto chiarito il motivo di così tanta fretta: droga. L'individuo, un 50enne marocchino, è stato così arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fatto è avvenuto a Pinarella. L'extracomunitario, dopo aver opposto resistenza per sfuggire al controllo, è stato trovato in possesso di 5 involucri di cocaina, del peso complessivo di 2 grammi, un pezzo di 12 grammi di hashish, un bilancino elettronico e circa 8mila euro in contanti. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, venerdì il gip ha convalidato l'arresto, disponendo il divieto di dimora nella provincia di Ravenna.