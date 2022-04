Morto in un tragico incidente in scooter: fissati i funerali del 15enne

Lutto cittadino mercoledì a Tredozio per la morte a soli 15 anni di Lorenzo Dotti, deceduto in un incidente stradale venerdì pomeriggio. E' il momento del dolore per la piccola comunità della valle forlivese, dopo che è stato annullato il principale evento di festa della località - la sagra e il palio dell'Uovo - che porta di solito a Tredozio migliaia di persone, e che proprio domenica sarebbe dovuto tornare dopo due anni di stop a causa della pandemia. Il giovane frequentava l'Istituto Istruzione Superiore Tecnica Industriale Professionale Bucci di Faenza.

Mercoledì alle 15 si terrà il funerale di Lorenzo nella chiesa di San Michele. Nelle giornate di sabato e domenica scorsi, invece, tutta la comunità si è riunita sempre in chiesa per un rosario. La sindaca, in contemporanea al funerale, ha esortato i negozianti ad abbassare la saracinesche in segno di lutto. Su tutto il territorio comunale è stato proclamato il lutto cittadino. Nel frattempo è stato denunciato per omicidio stradale l'uomo di 35 anni che si trovava alla guida del trattore coinvolto nell'incidente in cui è morto il 15enne. La denuncia arriva al termine della definizione della pratica da parte dei Carabinieri della compagnia di Forlì, e - come spesso avviene in questi casi - si tratta più che altro di un atto dovuto per permettere alle persone coinvolte di nominare i propri consulenti e periti per gli approfondimenti giudiziari successivi.

Non sono comunque emersi elementi di particolare criticità nelle cause dell'incidente: non c'erano stati di alterazione alcolica o per droghe del conducente che guidava il trattore. Lo stesso mezzo e il suo carrello appendice, contro cui si è schiantato il giovane, sono in regola rispetto all'assicurazione e alla carta di circolazione. Si configura quindi sempre di più una tragica fatalità, forse innescata da un sorpasso del ragazzo intrapreso per oltrepassare il mezzo agricolo che procedeva lentamente e con un carrello carico che lo rendeva ancora più lento.

L'incidente

La sciagura si è abbattuta all'inizio dei giorni di festa, nel pomeriggio di venerdì, quando il 15enne è morto in un incidente stradale, in località Ottignana, poco dopo le 15. Lorenzo si trovava in sella a un ciclomotore quando ha urtato contro un mezzo agricolo che lo precedeva. L'impatto è avvenuto contro un rimorchio carico di legna. Il conducente del trattore non si è nemmeno accorto dello schianto posteriore, per via del rumore del mezzo. Per il giovane non c'è stato niente da fare, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118.