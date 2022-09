Tentato furto nella notte al forno in centro: le telecamere riprendono il malvivente

Tentato furto nella notte in centro a Ravenna al forno 'Nuovo Brunelli' di via Santucci. Ad accorgersi di quanto successo sono stati i titolari alle sei di lunedì mattina, al momento dell'apertura.

"Ho provato a inserire la chiave e mi sono accorta che la porta era stata forzata - spiegano i titolari - Una mia cliente ha detto che ieri sera verso le 11 aveva notato una persona aggirarsi davanti al negozio facendo avanti e indietro, tanto che ha chiamato i Carabinieri intervenuti subito. Per fortuna non sono riusciti a entrare, l'anno scorso invece ce l'avevano fatta e ci avevano portato via il fondo cassa". I Carabinieri visioneranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza del negozio, che avrebbero ripreso il malvivente.