Tre giorni per 'innamorarsi' di Ravenna: giornalisti da tutta Italia per un tour della città

Una decina di giornalisti provenienti da diverse città d’Italia, corrispondenti di varie testate cartacee e on line (alcune delle quali anche newyorkesi) nonché blogger, hanno partecipato ad una “tre giorni” di educational organizzato da Ravenna Incoming, per valorizzare alcuni nuovi itinerari fra quelli proposti dal sito Visitravenna.it, e per visitare il nuovo allestimento del MAR.

In particolare, i giornalisti sono stati coinvolti ad un laboratorio di piadina all’interno del Mercato Coperto, dove hanno anche cenato; hanno partecipato al tour “Trekking urbano” alla scoperta della città con i cinque monumenti Unesco (San Vitale, Galla Placidia, Sant’Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano, Museo Arcivescovile); e quindi al tour “Birra Bizantina”, che – dopo una camminata a piedi per il centro storico e quindi lungo la darsena di città - li ha portati al birrificio Bizantina, con visita allo stabilimento con assaggi di birre e cena all’attiguo Darsenale. Nella mattinata conclusiva, prima della visita guidata al MAR, hanno anche potuto toccare con mano la “vita” di un laboratorio di mosaico contemporaneo, ospiti di Koko Mosaico di via di Roma.

“E’ stato il primo di una serie di educational che abbiamo in programma nel corso del 2023 per promuovere al meglio la città e i suoi dintorni – sottolinea la direttrice di Ravenna Incoming, Francesca Ferruzzi -. Abbiamo iniziato concentrandoci sul centro di Ravenna; nei prossimi casi, amplieremo lo sguardo e le proposte anche sulle principali eccellenze dell’ambiente circostante, dalla pineta alla costa. Intanto siamo molto contenti dell’esito di questo primo educational stagionale, partecipato in particolare da giornalisti dell’area milanese e lombarda, uno di principali territori di provenienza del nostro turismo”.