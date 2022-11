Giornata mondiale dei poveri: messa e pranzo condiviso a Santa Teresa

Domenica si celebra la sesta Giornata mondiale dei Poveri. Per l’occasione, alle ore 9:00, si terrà una Santa Messa a Ravenna, presieduta da don Alain Gonzales Valdes, nella Chiesa di S. Teresa, in via S. Teresa, 8. Alle 12:30, nel refettorio sempre dell’Opera di Santa Teresa sarà allestito il “pranzo condiviso”, aperto a tutti. Partecipano i volontari della Fondazione di don Lolli e della Caritas, i rappresentanti della Arcidiocesi, dell’amministrazione comunale, dell’Ufficio pastorale e delle associazioni cittadine. La giornata terminerà con un incontro di riflessione, a partire dalle 15:30, presso il teatro dell’Opera, insieme al vicario generale don Alberto Brunelli e al vicario episcopale per la Pastorale della Carità don Alain Gonzales Valdes.