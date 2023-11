Giornata mondiale della gentilezza: tante iniziative solidali a Massa Lombarda

Lunedì 13 novembre è la giornata mondiale della gentilezza e sarà festeggiata alle ore 17 al Centro Culturale Venturini con una lettura e laboratorio dal titolo “E tu hai fatto qualcosa di gentile oggi?” . La gentilezza è anche solidarietà, infatti nei mesi post alluvione e durante l’estate, sono stati numerosi gli eventi con al centro il tema della solidarietà. Artisti, privati, associazioni e cittadini hanno deciso di aiutare il Comune di Massa Lombarda e in particolare la zona di Fruges, fortemente colpita dall’alluvione di maggio.

Il sindaco Daniele Bassi afferma: “Lo straordinario successo delle tante iniziative massesi non è frutto del caso, ma di un'attenta lettura di ciò che le persone di ogni età, anche a livello emotivo affermano, cioè il desiderio di relazioni umane e di vicinanza in un momento complesso come l'attuale. Grazie alla competenza e alla passione di chi opera in questo ambito all'interno della nostra Amministrazione Comunale, abbiamo offerto qualità adeguata alle aspettative. E anche questi aspetti ci fanno esprimere grande soddisfazione.”

Gli eventi solidali degli scorsi mesi

Sabato 17 e domenica 18 giugno la moda ha incontrato la beneficenza. A un mese esatto dall’alluvione, gli Archivi di ricerca Mazzini di Massa Lombarda hanno presentato "SMacchiati": una speciale vendita di capi il cui ricavato è andato devoluto alle strutture scolastiche di Sant’Agata sul Santerno, Fruges e Conselice, comunità duramente colpite. In entrambe le date, dalle 9 alle 19 all’esterno di uno degli hub degli Archivi Mazzini, in via Castelletto 108 a Massa Lombarda, è stato possibile scegliere tra una selezione di capi vintage di tutti i tipi. Sempre domenica 18 giugno, presso il Parco della Pace, ha avuto luogo la pizzata organizzata dall’associazione Insieme per Massa 2000 con il ricavato devoluto alla scuola materna di Fruges. Qualche giorno dopo, sabato 24 giugno, si è tenuta un’altra raccolta fondi per le attività commerciali di Fruges grazie alla speghettata allo scoglio organizzata nel Centro di Quartiere di Fruges.

Il 22 luglio si è tenuto l’evento musicale organizzato dal Comune di Massa Lombarda dall’Assessorato alle Politiche Educative e Giovanili, Culturali e alla Gentilezza “Sabrina Morelli&Co.” Il ricavato di 588.99 euro è stato donato in favore della scuola dell’infanzia San Giacomo di Fruges e all’asilo nido Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno. Durante la sfilata canina nelle Feste Mercato del 28 luglio, sono stati raccolti ben 300 kg di crocchette per cani e gatti donate, in un secondo momento, al canile e all’infermeria felina di Bizzuno. Per “Evento Promosso da AVIS in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda si ringraziano i commercianti per i premi della lotteria messi in palio e i cittadini per le donazioni. Una settimana dopo, sempre durante le Feste Mercato, una vendita di magliette de “La Romagna non molla” e l'evento Raduno FIAT 500 hanno devoluto interamente l’incasso di 3700 euro alla scuola materna San Giacomo di Fruges.

Per settimane è proseguito il lavoro della ditta che opera per conto della Fondazione "Specchio dei tempi" per consentire agli alunni dell’Istituto A. Torchi di Fruges di accedere agli spazi in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. Sono stati ripristinati gli intonaci e i pavimenti ammalorati dall'umidità provocata dall'alluvione oltre all’installazione dei nuovi infissi. LA BCC Ravennate Forlivese Imolese ha consegnato un assegno dal valore di 7.000,00 euro al Comune di Massa Lombarda. La maggior parte di questa somma è stata messa a disposizione dalla banca per il ripristino di ciò che l'alluvione ha ammalorato (infissi, pavimenti, ecc.) al Centro Di Quartiere CDQ, principale punto di aggregazione presente a Fruges. 1500 euro sono stati destinati alla realizzazione di eventi.

Il 22 settembre dalle 16 alle 19 presso il CDQ si è tenuta la consegna del materiale scolastico alle famiglie dei bambini e dei ragazzi delle zone alluvionate della città di Massa Lombarda (abitato di Fruges, via Canalazzo e zona Bagnarolo). L’iniziativa è stata promossa da CDQ fruges in collaborazione con il consiglio di zona di Coop Alleanza 3.0 e prende il nome di “Un piccolo aiuto per la scuola”. Inoltre, ammontano a oltre 650mila euro le donazioni arrivate per la raccolta fondi lanciata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per aiutare a ripartire i cittadini più colpiti dall'alluvione, sia privati che imprese.

L’Assessore alla Cultura e alla Gentilezza Elisa Fiori dichiara: “La gentilezza è un sentimento potente capace di superare qualsiasi distanza e che, nei momenti più duri riesce a farci sentire meno soli. E così, proprio come successo durante il faticoso periodo pandemico, ancora una volta, un evento catastrofico come l’alluvione di questo maggio, ci ha fatto riscoprire cosa vuole dire essere una comunità coesa che riesce a sostenersi anche nei momenti più drammatici.”