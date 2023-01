Gli studenti stranieri diventano insegnanti di inglese per i ravennati

Presso la sede di CittAttiva, in via Giosuè Carducci 14 a Ravenna, continuano le occasioni di formazione completamente gratuite rivolte a cittadini stranieri e italiani Da diversi anni la sede della partecipazione civica e cittadinanza attiva del Comune di Ravenna ha ospitato corsi di lingua italiana per stranieri. Uno di questi era rivolto agli studenti universitari di origine straniera presenti in città.

Succede che studenti provenienti da tutto il mondo entrino talmente in sintonia col luogo che si sono proposti per insegnare l’inglese ai ravennati che necessitano di impararlo sin dalle prime basi, o che semplicemente vogliano rispolverarlo. Ecco così che dal 9 gennaio, ogni lunedì e giovedì sera dalle 19:00 alle 21:00 nella sede di via Carducci 14, Asiia e Ludovica saranno le coach di questa nuova avventura. La classe ospiterà non oltre 12 studenti, per dare la possibilità ai partecipanti di creare una relazione significativa ed essere seguiti con attenzione anche in maniera individuale. Si tratta di un totale di 10 incontri da 2 ore l’uno.

Sempre dal 9 gennaio ogni lunedì mattino e martedì pomeriggio a CittAttiva si incontreranno coppie di tandem linguistici per la conversazione in italiano con studenti stranieri. L'obiettivo è quello che alla fine del corso di lingua inglese possano partire tandem anche per questa lingua, affinché l’apprendimento di una lingua seconda avvenga attraverso l’utilizzo continuo di conversazioni quotidiane. Il corso è gratuito, per informazioni e iscrizioni scrivere a cittattiva@comune.ra.it.