Grammofoni e organetti arrivano al liceo: un corso di restauro per scoprire gli strumenti musicali del passato

Gli strumenti musicali meccanici arrivano sui banchi di scuola. La classe 2D del Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna è stata coinvolta nel progetto "Alla scoperta degli strumenti meccanici e delle scatole musicali". Il progetto, supportato dalla professoressa di musica Nicoletta Pasini, ha visto l’intervento di Franco Severi, presidente dell’Ammi (Associazione Italiana Musica Meccanica) che ha fatto un'introduzione su tutto il mondo della musica meccanica, spiegando gli studenti vari concetti fondamentali e mostrando il lavoro svolto presso Villa Silvia Carducci a Cesena, sede di Musicalia e dell’Ammi. Il progetto ha come scopo principale quello di far conoscere ed appassionare i ragazzi al mondo affascinante della musica meccanica. L’idea nasce da Matteo Chinellato, giovane appassionato e collezionista di Ravenna, da sempre affascinato dagli strumenti musicali meccanici: dagli organetti che allietavano le piazze e le sale dei nobili, ai piani a cilindro, passando per le scatole musicali, gli organetti da barberia, i grammofoni e molti altri strumenti.

"Mi sto rendendo conto che si tratta di un mondo pieno di cose da imparare e da scoprire - racconta Chinellato - Ho acquistato così alcuni organetti, che in parte ho provato a restaurare con l’aiuto di un amico appassionato e restauratore di questo genere di oggetti da molti anni. Ho acquistando un 'organetto' da sala chiamato 'Piano Melodico Racca' che costruivano a Bologna dal 1880 circa, prende il nome dal suo ideatore e costruttore Giovanni Racca. Si tratta di uno strumento molto conosciuto nel settore e molto ricercato in quanto riesce a riprodurre un brano come se fosse realmente suonato in quel momento da un pianoforte".

Nel tempo il collezionista ha acquistato diversi cartoni forati che servono a far funzionare questo particolare tipo di organetto, con vari tipologie di brani, come opere, canzonette e musica leggera, che necessitavano di un restauro. Così l’idea di creare un corso di restauro di cartoni forati per piano melodico Racca (73 note) in collaborazione con il Liceo Artistico. "Durante il corso i ragazzi dovranno sistemare alcuni di questi cartoni che poi faremo suonare in un piano Melodico durante una presentazione finale del progetto - spiega Chinellato - I ragazzi durante il progetto, in primavera, andranno a visitare il Museo Presso Villa Silvia Carducci di Cesena, la collezione di organetti e strumenti musicali di Mauro Grassi e della Compagnia 'Italento', artisti di strada, teatranti e collezionisti, a Russi, ed ascolteranno l’intervento di Giovanni Vitiello, grande restauratore di Piani Melodici Racca di Bologna, appassionato e collezionista, che illustrerà la meccanica, il funzionamento e la storia dello strumento".

Nelle foto, alcuni strumenti musicali meccanici e i catoni forati