Grossa rottura nella rete dell'acquedotto industriale: intera zona senz'acqua

In seguito a una rottura importante sulla rete dell'acquedotto industriale a Ravenna, nella serata di martedì è stata interrotta la fornitura di acqua nel tratto di via Bassette dall’incrocio con viale Giuseppe Di Vittorio all’incrocio con via Canale Magni, in viale Giuseppe Di Vittorio, in via Romea nord, in via Canale Magni e nel tratto di via Baiona dal civico 170 verso Porto Corsini.

L’interruzione è prevista fino al termine delle operazioni di ripristino. Per eventuali chiarimenti o informazioni sull’intervento in corso contattare il numero verde Hera del Pronto Intervento 800713900.