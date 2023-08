Concerti, moda e arte: l'hotel di Milano Marittima diventa meta dei grandi brand fashion

Il MarePineta Resort, hotel di Milano Marittima, rappresenta oggi il "place to be" della Riviera Romagnola, scelto dai grandi brand fashion di profilo internazionale per gli eventi dell’estate 2023. Moschino, con l’evento organizzato dall’agenzia Tramp, Julian Fashion insieme a Versace, Twinset Milano con il concerto di Giusy Ferreri, Guardigli – Rivenditore Autorizzato Rolex, Technogym, Carla G: sono alcuni dei marchi prestigiosi che hanno scelto il resort cinque stelle per i loro eventi più esclusivi.

L'hotel è stato così palcoscenico del concerto di Giusy Ferreri per la sfilata di Twinset Milano e del DJ Set di Lorenzo Rossi. Oltre all’attenzione al mondo dell’arte, con l’organizzazione della Mostra “La pineta e il mare - Un viaggio verso l’Infinito” dell’artista coreano Park Eun Sun, in collaborazione con la Galleria d’Arte Contini di Venezia e Cortina, aperta fino al prossimo 1° ottobre, il resort MarePineta punta sempre più sul lifestyle, guardando a un target di alto profilo. “Siamo felici di essere diventati un punto di riferimento per i brand del mondo fashion - spiega Moris Delprete, General Manager di MarePineta Resort –L’eccellenza dei servizi rende il nostro hotel una location perfetta per gli eventi più glamour, ideale per chi ama design ed esclusività”.