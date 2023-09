I giovani karateka fanno visita ai Vigili del fuoco

Non solo arti marziali: il Fight Club insegna ai suoi allievi a conoscere le realtà operative sul territorio cittadino e nazionale. Dopo la visita in Accademia Militare di Modena e quella dello scorso anno presso il 66esimo reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste” di Forlì, quest’anno si è individuata sul territorio cittadino una realtà affascinante e una risorsa di primo ordine nel bacino delle forze dello stato, il Corpo Dei Vigili Del Fuoco.

Il primo degli eventi in programma in questo movimentato settembre per l’ASD bizantina è stato “Il pompiere paura non ha”, l’iniziativa con cui il Fight Club Ravenna ha inaugurato la nuova stagione sportiva. Mercoledì 13 e giovedì 14 settembre, i giovani Karateka, accompagnati dal Presidente e da un gruppo di genitori, hanno partecipato ad una visita didattica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, ospiti del Comandante Provinciale Ing. Luca Manselli. Questa esperienza formativa ha permesso loro di conoscere un’importante realtà operativa sul territorio cittadino, eroi dei giorni nostri, impegnati nell’alluvione dello scorso maggio e nelle calamità che hanno colpito il territorio romagnolo ultimamente.

I bambini e ragazzi hanno avuto l’opportunità di visitare la sede, visionarne le attrezzature e capire meglio come si entra nei Vigili del Fuoco, come ci si forma e in cosa consiste il loro lavoro. Ad accompagnarli nella visita, il signor Claudio e il signor Alessandro, in servizio da oltre 30 anni presso il Comando, che hanno risposto alle domande dei ragazzi incuriositi, parlato di cosa significhi, a livello professionale e personale, svolgere un lavoro nato per aiutare il prossimo e che insegna anche a dover essere pronti a partire da un momento all’altro in situazioni di emergenza.

Questo genere d’iniziative del Fight Club Ravenna, fortemente volute dalla Direzione come anche il progetto Charity Fight, fanno parte di un’offerta formativa che non si esaurisce alle arti marziali e non termina sul tatami, ma vuole portare i giovani ad avere una conoscenza concreta della loro città, con un’attenzione particolare a tutte quelle realtà e professioni che contribuiscono ad aiutare gli altri e a salvaguardare il territorio.