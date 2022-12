I tifosi del Roma Club si ritrovano per festeggiare assieme il Natale

Una bella serata di festa si è tenuta domenica al ristorante Il Molinello di Bagnara di Romagna, dove il fan club della Roma "Legio Aemilia et Romania" si è riunito in occasione delle festività natalizie. Il club, che comprende più di sessanta tifosi della squadra giallorossa fra Romagna ed Emilia e che nella scorsa stagione ha seguito la Roma anche nella vittoriosa finale di Conference League giocata a Tirana, ha infatti organizzato questa serata conviviale per scambiarsi gli auguri natalizi e progettare nuove iniziative per l'anno nuovo.