Il casolare sulle colline diventa uno studio di registrazione: nasce un hub artistico/culturale

Uno splendido casolare ristrutturato sui colli sopra Brisighella convertito in uno spazio d’arte: è "Crinale", hub artistico e culturale che dà inizio alla propria attività nel segno della musica e dell’incontro fra persone. Spazio residenziale creativo e studio di registrazione musicale, dal 2022 ospiterà seminari, corsi, residenze d'artista, incontri, eventi in natura e laboratori nella sede di via Baccagnano.

Crinale è un progetto sostenuto dall’Emilia-Romagna Music Commission, realizzato da Strade Blu Festival, attivo sul territorio da oltre vent’anni, in collaborazione con altre realtà e musicali e, più ampiamente, culturali del territorio: lo studio di registrazione L'Amor Mio Non Muore di Carpena, l'azienda agricola Borgo Fregnano e la rivista Gagarin Orbite Culturali.

"È il tentativo di intrecciare il meglio di modi solitamente separati di fare e fruire arte e cultura - commenta Antonio Gramentieri, in arte Don Antonio, fra i promotori del progetto - Qui le nuove tecnologie incontrano il territorio e le sue specificità, l'analogico e il vintage, la natura e la cultura, l’ibridazione fra le arti e i saperi. Con le necessarie attenzioni, Crinale è e sarà un luogo per fare e fruire arte e cultura insieme, in compresenza. Per noi significa ribadire l'importanza di una sorta di artigianato, di un mestiere che la tecnologia può facilitare, ma mai sostituire. Il risultato per cui lavoriamo è creare esperienze condivise, prima ancora che prodotti".

"Sul Crinale - aggiunge Andrea Bernabei di Strade Blu - è possibile curare i propri progetti in mezzo a una natura incantevole, senza pressione. Condividendo gli spazi, abitando un borgo antico, sedendosi a tavola insieme, mangiando cibo e bevendo vino prodotto a chilometro zero. Scoprendo luoghi e strumenti che raccontano storie. Per noi si avvera un sogno, ovvero un luogo in cui le arti, la natura e le persone possano incontrarsi. Musicisti, artisti, donne e uomini di cultura e semplici curiosi… passate a trovarci!".