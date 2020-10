Il Coronavirus torna nelle case di riposo: positivi 14 anziani e 3 oss

A seguito dell’effettuazione di tamponi avvenuta sabato su tutti gli ospiti e sul personale della struttura per anziani Boari di Alfonsine, 14 ospiti e 3 oss sono risultati positivi al Coronavirus. "Le persone positive presentano attualmente sintomi di lieve entità e per questo non è stato necessario il ricovero ospedaliero - spiega il sindaco Riccardo Graziani - La situazione è attentamente seguita dalle autorità sanitarie con le quali siamo in continuo collegamento e con cui ho trascorso l'intera giornata di domenica, presso il dipartimento di igiene pubblica, per poter seguire l'evolversi della situazione. All’interno della struttura è stato creato un settore separato, per mettere in quarantena gli ospiti positivi e per garantire le necessarie condizioni assistenziali, il distanziamento e l’utilizzo di particolari dispositivi di protezione individuale. Gli operatori positivi sono invece in isolamento domiciliare presso la loro residenza".

"Sono state immediatamente avvertite le famiglie degli ospiti risultati positivi, alle quali esprimo tutta la mia vicinanza e l’impegno, insieme alle autorità sanitarie, ad adottare tutte le misure necessarie - continua il primo cittadino di Alfonsine - Naturalmente le condizioni degli anziani ospiti sono attentamente monitorate attraverso periodici accessi da parte di personale medico specializzato (le Usca, intervenute anche domenica). Sono inoltre stati sospesi gli accessi di altri ospiti e il trasferimento degli ospiti della Boari considerati “contatto stretto” con i positivi presso altre strutture o luoghi. Le visite dei famigliari sono limitate solo a casi di estrema necessità ed urgenza. I precedenti tamponi effettuati su tutti gli ospiti della struttura, sabato 10 ottobre, erano risultati tutti negativi. La positività è emersa successivamente, a seguito dell’ennesimo screening che viene effettuato nel rispetto dei più rigidi protocolli nazionali e regionali, a tutti gli ospiti e gli operatori, nonché in caso di uscita e/o rientro degli ospiti in struttura. In questo difficile momento, diviene ancor più necessario ricordare quanto i comportamenti corretti, da parte di tutti, siano indispensabili".