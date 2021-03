Il Covid fa 'tremare' anche il Niballo 2021: palio ancora incerto

Si è riunito lunedì sera in videoconferenza il Comitato Palio per un confronto in merito alle manifestazioni 2021 del Niballo Palio di Faenza, tema che sta molto a cuore ai Rioni e all'Amministrazione Comunale faentina.

Durante l'incontro sono state prese in considerazione diverse ipotesi e approfondite varie tematiche correlate. Tuttavia, alla luce dell'attuale scenario pandemico ancora imprevedibile in merito alla sua evoluzione, si è ritenuto che non ci siano al momento le condizioni per valutazioni di tipo definitivo sulle potenziali date delle manifestazioni.

Pertanto il Comitato ha deciso di rinviare a un prossimo incontro ogni decisione, ritenendo di prioritaria importanza poter svolgere tali valutazioni in un contesto di maggior serenità in rapporto alla situazione sanitaria, valore ritenuto assolutamente prioritario per tutta la collettività.