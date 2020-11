Il cuore grande della comunità: un regalo per illuminare il Natale di chi è in difficoltà

Parte un progetto di solidarietà per dare un po’ di gioia ai più indigenti in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio. Si chiama "Scatole di Natale", l'iniziativa dell'Associazione Nazionale Marinai d’Italia che ha lo scopo di recapitare doni natalizi a persone bisognose che vivono in condizioni di indigenza o che attraversano un momento difficile della loro vita.

Sono destinatari dell'iniziativa famiglie numerose, genitori single, pensionati, bambini che vivono in strutture protette e adulti con problemi di salute o con handicap. Per loro un pacchetto regalo rappresenta un dono straordinario da ricordare a lungo con piacere. Un bel gesto per persone che dispongono di mezzi finanziari molto modesti e si possono permettere solo il minimo indispensabile.

"I pacchetti permettono di instaurare una relazione speciale tra chi invia e chi riceve il regalo - spiegano i responsabili del progetto - La nostra iniziativa offre la possibilità di portare un aiuto pratico e di migliorare concretamente la vita di persone bisognose".

Come contribuire

Per dare una mano bisogna portare la propria scatola alla referente Simona Stranieri (cell. 393 0720600) dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia che raccoglie le scatole dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30 presso uffici in Piazzale della Marina, 1 a Marina di Ravenna. Le scatole saranno donate a tutti i partecipanti il 24 dicembre alle ore 10 presso gli uffici Anmiravenna.