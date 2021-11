Il lungomare di Milano Marittima s'illumina per Natale, la coop bagnini: "Una passeggiata suggestiva"

Si accendono sabato le luminarie sul Lungomare di Milano Marittima, sovvenzionate, per il quarto anno consecutivo, dalla Cooperativa Bagnini di Cervia. Le luci di Natale scelte per illuminare la passeggiata sul mare, consistono in decine di archi luminosi che si snodano lungo l’elegante "water front" che, quest’anno comprende anche il nuovissimo tratto appena realizzato, che collega la parte già rinnovata del centro di Milano Marittima, con il Porto canale di Cervia. Un chilometro e mezzo di passeggiata, resa ancora più suggestiva dalle calde luci di Natale.

La Cooperativa anche nel 2021 ha scelto di rinnovare questo impegno economico per abbellire la passeggiata vista mare che ormai è diventata la più frequentata da turisti e cittadini per camminate e attività sportive. "Il nuovo Lungomare di Milano Marittima, realizzato grazie all’intervento sovvenzionato dalla Regione Emilia Romagna, ha infatti restituito alla città l’identità che merita, un’identità che si basa sull’eleganza e la ricercatezza", afferma la cooperativa.