Il Maggiore Antonio Rigido è il nuovo Comandante della Guardia di Finanza

Il Maggiore Antonio Rigido è il nuovo Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Ravenna, reparto che dal 2019 coordina e controlla l’attività di polizia economico-finanziaria svolta dai Reparti territoriali dell’intera provincia di Ravenna, ossia dalla prima e seconda Compagnia di Ravenna, dalla Compagnia di Faenza nonché dalle Tenenze di Lugo e Cervia.

Il Maggiore Rigido, 39 anni, laureato in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e in Scienze Manageriali, proviene da Bolzano, dove per tre anni ha comandato la Sezione Verifiche Complesse del Nucleo di Polizia Economico- inanziaria e, nell’ultimo anno, il Gruppo alla sede. In precedenza, l’ufficiale è stato istruttore presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de “L’Aquila” e, nel corso della sua carriera, ha comandato la Tenenza di Scalea, in provincia di Cosenza, il Nucleo Operativo del secondo Gruppo di Bologna e la Compagnia di Mantova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Maggiore Rigido subentra al Tenente Colonnello Bruno Castaldi che, dopo quattro anni di permanenza nel capoluogo ravennate, è stato destinato ad altro incarico alla sede di Torino.