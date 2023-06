Bassa Romagna, il Prefetto incontra la Polizia Locale: "Grazie per l'impegno profuso nell'affrontare l'alluvione"

Giovedì 1 giugno il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha fatto visita al comando di Polizia Locale della Bassa Romagna, per ringraziare tutti gli agenti per l'impegno profuso nell'affrontare l'emergenza alluvione. Il prefetto è stato accolto dal sindaco Daniele Bassi, referente per la Sicurezza dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e dalla comandante della Polizia locale Paola Neri. "Abbiamo affrontato un'emergenza senza precedenti, inedita sotto molti punti di vista, ma l'impegno costante h24 dei nostri agenti, congiuntamente a tutte le altre forze in campo, ha permesso in via prioritaria di salvare delle vite umane - ha rimarcato il sindaco Daniele Bassi -. La visita del prefetto dimostra ancora una volta la vicinanza delle istituzioni a tutti i livelli, una vicinanza che nei giorni più difficili ha significato capacità di coordinamento e tempestività di intervento. La catastrofe che ci ha travolti poteva trasformarsi anche in una tragedia umana, ed è stato solo grazie al lavoro di tutti se il bilancio delle vittime è stato contenuto. Le istituzioni sono state presenti in tutte le fasi, dalle prime allerte ai soccorsi, fino alla gestione ora della ricostruzione". "Ancora una volta voglio ringraziare tutti i nostri agenti - ha chiosato il primo cittadino - che hanno prestato servizio ininterrottamente e con estremo senso del dovere, professionalità e competenza".