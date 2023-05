Inaugura 'Mo va là!', il portierato sociale di via Gulli

"Mo va là!", il Portierato Sociale di Ravenna, da alcuni mesi ha riaperto la sede di Gullinsieme, lo spazio condominiale di edilizia residenziale di via Gulli 249/B, grazie al sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e alla collaborazione con Acer e il Comune di Ravenna. La sede di via Gulli apre le sue porte diversi anni fa, quando i residenti e l’ente gestore Acer firmano un Patto di Collaborazione per la cura dei Beni Comuni e l’Amministrazione. Nasce come luogo di incontro e socializzazione che ospita una piccola biblioteca, circa un migliaio di libri, che sono stati catalogati dai ragazzi del progetto Libridine nel 2019.

Oggi, dopo la chiusura di 2 anni dovuta alle direttive emergenziali di contrasto alla pandemia, si è riaperta la saletta per sostenere i residenti nello sbrigo di pratiche burocratiche e si organizzano piccoli laboratori per bambini. Ecco che nascono fioriere per contrastare il parcheggio in aree non consentite, grazie al supporto del progetto Toll Library della cooperativa sociale Villaggio Globale.

Giovedì 18 maggio grazie al coinvolgimento dei bambini della scuola primaria Pasini e alla collaborazione con Legambiente Ravenna, si farà pulizia degli spazi limitrofi il cortile della scuola, tra cui lo stradello che lo separa dalla Cittadella dell’Arte, per poi ritrovarsi per una merenda condivisa a Movalà e mettere a dimora nelle fioriere appena terminate coi residenti e volontari, le piante officinali e fiori donati dagli Ortisti di Strada. All’inaugurazione saranno presenti anche la presidente di Acer Lina Taddei e l’assessore alle politiche sociali Gianandrea Baroncini.

“Grazie alla collaborazione con Villaggio Globale, lo spazio condominiale di Via Gulli 249/B diventa un luogo prezioso di sostegno e aiuto ai “nostri” assegnatari di Erp ed ai cittadini ravennati nel disbrigo di “piccole” pratiche burocratiche quotidiane (fondamentali però per ottenere anche un sostegno economico ai nuclei familiari) - commenta Taddei - un luogo dove condividere e progettare insieme momenti di convivenza e convivialità, di gestione degli spazi collettivi: un piccolo tassello nel puzzle più grande del welfare di comunità cui siamo contenti di poter contribuire come Acer Ravenna, appunto Mo va La’!”.

“L’apertura di un nuovo Portierato Sociale (non è il primo che grazie alla collaborazione fra Acer e CittAttiva si realizza nella nostra città) rappresenta sempre un’azione culturale e sociale di notevole rilevanza, che aiuta a ridurre differenze e diseguaglianze sociali e anche alla prevenzione del disagio - dichiara l'assessore Baroncini - ma soprattutto il Portierato Sociale all'interno dei plessi di edilizia residenziale pubblica della nostra città, rappresenta il luogo fisico dal quale far partire le relazioni e la socialità fra i condomini, di prossimità con il quartiere in cui vivono, buone prassi necessarie a connettere cittadini in stato di bisogno con i servizi presenti sul territorio, offrendo loro luoghi concreti di accompagnamento e sostegno, piccole azioni che aiutano il senso di appartenenza ad una comunità e che migliorano di vita dei singoli".

Movalà è un progetto di Villaggio Globale coop. sociale e si rivolge alle persone in difficoltà (anziani, persone sole, persone non autosufficienti, famiglie numerose, famiglie monogenitoriali), per sostenerle nelle incombenze della vita di tutti i giorni. Apre il lunedì e giovedì dalle 10 alle 13.