Scoppia un incendio poco distante dalla statale Adriatica: due persone in ospedale

Nel pomeriggio di venerdì, attorno alle 16.15, è scoppiato un incendio nella zona del Cinema City su viale Giuseppe Saragat, la strada che dal cinema va verso viale Pertini, tra la rotonda Portogallo dove si trova la Comet e via Vicoli. A prendere fuoco, in un venerdì dalle temperature roventi, sono state alcune sterpaglie in un campo. Le cause sono ancora in corso d'accertamento.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna con 5 mezzi e 11 uomini, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento cercando di evitare che le fiamme si propagassero verso la vicina statale Adriatica. Sul posto anche Polizia di Stato, Polizia locale e Carabinieri e due ambulanze del 118, che hanno trasportato all'ospedale di Ravenna due persone residenti in via Vicoli che avevano respirato del fumo e si trovavano in stato d'agitazione: ci sono stati attimi di apprensione quando le fiamme sono entrate nei cortili di alcune abitazioni bruciando degli alberi, fermandosi fortunatamente a brevissima distanza dalle case grazie al veloce intervento dei pompieri. Enel ha momentamente tolto la corrente nei fili che scorrono sopra la zona incendiata.

La strada è stata chiusa fino alle 17.15, quando l'incendio è stato spento, ma si consiglia comunque a chi deve mettersi in auto di evitare momentaneamente la zona e di percorrere strade alternative. È in corso la bonifica della zona. Nella sola giornata di oggi, venerdì, gli interventi dei pompieri per incendi di sterpaglie in provincia sono stati sei.