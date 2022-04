Scoppia un incendio in una cantina: le fiamme intaccano anche un appartamento

Incendio nel primo pomeriggio di lunedì a Marina di Ravenna. I Vigili del Fuoco di Ravenna sono intervenuti in un'abitazione di viale Ciro Menotti, dove è scoppiato un incendio negli scatinati al piano terra. Le fiamme si sono poi propagate nell'appartamento sovrastante la cantina, posto al primo piano. Fortunatamente non si sono verificati feriti. I pompieri, giunti sul posto con partenza, botte e camion di supporto con bombole d'ossigeno, hanno iniziato lo spegnimento delle fiamme, raggiunti poi dalla Polizia locale di Ravenna e dai Carabinieri per i rilievi del caso.