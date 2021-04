Pedone colpito da un camion sul ponte mobile: anziano in ospedale

Brusco incidente giovedì mattina, intorno alle 12.30, nei pressi del ponte mobile di Ravenna. Un camionista macedone 44enne stava viaggiando a bordo del suo camion su via Attilio Monti dal Pala de Andrè verso via delle Industrie quando, all'altezza del ponte mobile, non si è accorto di un 73enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Nell'urto, l'anziano è rovinato sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena, vista l'età e il trauma cranico riportato. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna, che ha gestito anche le ripercussioni sul traffico.