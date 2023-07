Incidente mortale in viale Europa: l'identikit del "pirata" della strada, indagini in corso

E' caccia al "pirata della strada" coinvolto nell'incidente mortale avvenuto ieri in viale Europa, nel quale ha perso la vita un motociclista. Il Comando di Polizia Locale di Ravenna sta svolgendo le indagini. Nel sinistro è coinvolta un’auto modello Bmw Station Wagon di colore grigio, la quale ha creato un danno alla moto effettuando una manovra di svolta a sinistra per accedere al distributore.

Attualmente sono al vaglio le telecamere di videosorveglianza e la Polizia Locale sta ponendo in essere le indagini per individuare il veicolo e il suo conducente, descritto dai testimoni come maschio, di corporatura robusta carnagione chiara, che parla italiano e che indossava un pantaloncino tipo bermuda, ciabatte infradito e cappellino tipo da baseball.

La pena per tale reato prevede la reclusione da 2 a 7 anni; essendovi stata inoltre fuga e omissione di soccorso è prevista anche la misura dell’arresto, quest’ultima evitabile, come ulteriori più gravi conseguenze, qualora il coinvolto si presentasse spontaneamente presso gli Uffici di un organo di Polizia.