Schianto tra 4 auto sulla Ravegnana: la strada è stata riaperta al traffico

Scontro tra 4 auto questa mattina sulla Ravegnana, tra le frazioni di Ghibullo e Coccolia. L'incidente si è verificato attorno alle 8.30 e ha visto 4 veicoli scontrarsi, per cause ancora in corso d'accertamento, con una delle auto che si è ribaltata in mezzo alla strada. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna e i soccorsi del 118, che hanno trasportato due feriti all'ospedale di Ravenna, in condizioni fortunatamente non gravi. Illesi gli altri automobilisti.

La statale è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e i rilievi di legge, affidati alla Polizia locale di Ravenna. Sul posto hanno operato anche le squadre Anas per la pulizia del manto stradale e per consentire la riapertura del tratto. La strada è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni attorno alle 10.40.