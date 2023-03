Fissati i funerali di Marescotti: l'ultimo saluto al grande attore romagnolo

È grande il dolore che tutta la comunità romagnola ha provato per la notizia della morte di Ivano Marescotti, scomparso all'età di 77 anni dopo una lunga malattia. La camera ardente dell’attore verrà allestita nella Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo (in via Cadorna 14) martedì dalle 14 alle 18 e mercoledì dalle 10 alle 15, orario in cui si terrà un commiato. Verranno raccolte offerte per lo Ior. Alle 16.30 il feretro partirà alla volta di Ravenna per la cremazione.

Attore di cinema e teatro di grande successo, Marescotti era malato da tempo e, poco più di un anno fa, aveva annunciato il suo addio alle scene per dedicarsi completamente allo sviluppo della scuola Tam a Marina di Ravenna. La sua scomparsa ha colpito duramente tutto il Ravennate, raccogliendo il cordoglio di sindaci e amministratori del territorio. Quella dello spettacolo fu una strada che Marescotti iniziò a percorrere per caso, o forse per vocazione. Aveva trentacinque anni, infatti, quando abbandonò il suo posto fisso presso l'ufficio Urbanistica del Comune di Ravenna per iniziare la carriera di attore. Una vicenda che Marescotti ha raccontato nel libro autobiografico 'Fatti veri', pubblicato nel 2019. "Ho debuttato a teatro da un giorno all'altro, facendo il protagonista senza nemmeno una prova", affermò l'attore nel corso della presentazione ufficiale del libro.

I messaggi di cordoglio

Tanti amici, conoscenti, fan e realtà del territorio piangono la scomparsa di Marescotti. Lo ricorda lo scrittore ravennate Eraldo Baldini: "Un altro amico che se ne va, lasciandoci più soli. Non potrò mai dimenticare le tante chiacchiere (rigorosamente in romagnolo) che abbiamo fatto, le risate. Riposa in pace, amico mio".

"I cooperatori romagnoli esprimono vivo cordoglio per la scomparsa di Ivano Marescotti. Di lui ricordiamo la vicinanza alla Cooperazione, vissuta direttamente in famiglia e attraverso i molti lavori culturali che portò avanti per valorizzare il ruolo e il valore del lavoro cooperativo, in particolar modo quello bracciantile". Questo il ricordo di Paolo Lucchi e Mario Mazzotti, rispettivamente presidente ed ex presidente di Legacoop Romagna. "Marescotti riuscì a realizzare il suo sogno di diventare attore di fama internazionale, lavorando con tantissimi attori e registi di qualità, sia italiani che stranieri. Ma noi lo ricordiamo soprattutto nella sua veste di grande divulgatore e propugnatore della lingua romagnola, grazie in particolare al felice connubio poesia e teatro che seppe ideare con un altro eccelso romagnolo: Raffaello Baldini - continuano da Legacoop - Con Marescotti scompare un intellettuale a volte scomodo, un autentico romagnolo di quella Villanova di Bagnacavallo che con lui diventò davvero il cuore della Romagna, un uomo che seppe innovare linguaggi e percorsi artistici coinvolgendo sempre i giovani e il territorio. Un abbraccio commosso alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.