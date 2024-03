Scontro tra tre veicoli commerciali sulla Romea Dir: due feriti

Giornata da dimenticare nel ravennate. Dopo l'incidente avvenuto all'alba e quello in tarda mattinata, un terzo incidente si è verificato attorno alle 17.30 di oggi sulla Romea Dir, all'altezza del distributore Esso nei pressi della rotonda di via Sant'Alberto verso l'autostrada. A scontrarsi sono stati tre veicoli commerciali, coinvolgendo in tutto quattro persone.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero: due persone hanno rifiutato le cure dei sanitari, altre due sono state portate all'ospedale di Ravenna con codici di media gravità. In particolare un uomo, rimasto incastrato nel furgone, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco. Sul posto la Polizia locale di Ravenna, che ha chiuso la strada in direzione Bologna deviando il traffico.