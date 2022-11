"Salta" l'alt dei Carabinieri, parte il folle inseguimento nella notte: nell'auto nascondeva la droga

Un folle inseguimento durato per più di 50 chilometri: è quello andato in scena nella notte tra mercoledì e giovedì tra Imola e il ravennate. Il tutto è cominciato nella città del bolognese attorno alle 3.40, dove una Smart nera non ha rispettato l'alt impostole da un posto di blocco dei Carabinieri di Imola dandosi alla fuga a tutta velocità. I Carabinieri della compagnia di Faenza, allertati dai colleghi, sono corsi in aiuto ai militari imolesi mettendosi a loro volta all'inseguimento dell'auto fuggitiva.

L'inseguimento è durato per più di un'ora passando da Faenza e Bagnara di Romagna, fino quando finalmente, attorno alle 4.45, l'auto è stata bloccata nella zona tra Bagnara e Villa San Martino. I militari hanno perquisito l'auto, all'interno della quale è stata trovata una dose di cocaina, mentre l'automobilista ha rifiutato di sottoporsi ai test tossicologici e alcolimetrici del caso. Alla fine l'uomo, già noto per precedenti di reati contro il patrimonio, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.