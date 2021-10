"Io mi fido di te", parte il progetto di Cervia per contrastare l'abbandono dei cani

L’Amministrazione comunale di Cervia ha approvato il progetto “Io mi Fido di te. Adottami in modo consapevole”, che si propone di informare e responsabilizzare i proprietari e i futuri proprietari di cani, invitandoli a partecipare a percorsi formativi.

L’obiettivo è quello di facilitarli nella gestione del proprio animale d’affezione, garantirne il benessere fisico e psicologico, cercando così di contrastare l'abbandono e il conseguente randagismo. Inoltre ha lo scopo di incentivare le adozioni, rendendo consapevoli i futuri proprietari dell’impegno e delle regole da seguire, supportarli nel percorso e fornire le conoscenze adeguate a chi si appresta ad inserire un animale nel proprio nucleo familiare, affinché sia per sempre.

A tal fine si ritiene indispensabile una sensibilizzazione riguardo l’esistenza dell’anagrafe canina e la sua utilità; l’importanza di un corretto inserimento in famiglia e la gestione dell’animale, fondamentale nei primi tempi; l’opportunità di avvalersi di professionisti (veterinari ed educatori cinofili) per prevenire malattie e comportamenti scorretti.

L’Ufficio anagrafe canina del comune di Cervia ha organizzato nel mese di ottobre due incontri gratuiti aperti al pubblico che si svolgeranno nella Sala riunioni a piano terra della Palazzina comunale in Piazza 25 aprile.

Il primo incontro si terrà sabato 16 ottobre alle ore 15,30 sul tema: "L'Adozione Consapevole". Presentazione del progetto; cosa comporta adottare un cane; l'adozione vista dal veterinario; cosa sapere e a cosa prestare attenzione; le principali patologie del cane; nozioni di primo soccorso. Relatori: Arca 2005 - Canile di Cervia e Vett. Andreini Rebecca e Piscopo Giuseppe.

Il secondo si terrà sabato 23 ottobre alle 15,30 sul tema "Come capire il proprio cane. I segreti di una relazione felice!". I bisogni fondamentali del cane; le dinamiche del rapporto cane-padrone; consigli per una relazione felice. Relatore: Silvia Tonon Educatrice centro cinofilo BdogS Cervia. Per partecipare è necessario il green pass.