"Io Posso", il torneo di beach tennis per sostenere le donne in difficoltà

L'appuntamento sportivo è stato l'occasione per una raccolta fondi a favore di donne e famiglie che hanno bisogno di sostegno economico

Buona riuscita per il torneo di beach tennis #Io Posso - We're Back contro la violenza sulle donne, che si è disutato domenica al Bagno Corallo di Marina di Ravenna con la collaborazione di Linea Rosa Ravenna e l’Associazione Geki.

L’evento è stato promosso al fine di raccogliere fondi per l’associazione Linea Rosa Ravenna che da anni si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica ed aiutare tutte quelle donne e tutte quelle famiglie che hanno bisogno di sostegno. Grazie alle risorse raccolte l'associazione potrà sostenere economicamente alcune donne, pagare i campi estivi per i figli e in questo modo consentir loro di andare a lavorare.