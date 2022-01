L'assessore Corsini positivo al Covid: "Sintomi lievi, il vaccino ha evitato complicazioni"

E' risultato positivo al Coronavirus l'assessore regionale a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio, Andrea Corsini. Lo ha reso noto lo stesso assessore ravennate con un post su Facebook dopo che, nella giornata di lunedì aveva deciso di effettuare un tampone molecolare, a seguito della comparsa di alcuni sintomi come tosse, raffreddore e spossatezza, con alcune linee di febbre. "L'esito del tampone ha confermato la mia positività al Covid19".

Da lunedì, quindi, Corsini è in isolamento. "Sperando che i sintomi permangano questi, in forma leggera, segno che la vaccinazione ha svolto il suo prezioso ruolo e ha evitato complicazioni. Il contagio, anche a causa di queste nuove varianti, è senza dubbio più facile - ammette l'assessore regionale - Motivo in più per invitarvi a mantenere tutte le precauzioni necessarie e, se non l'avete ancora fatto, a vaccinarvi. Vi terrò aggiornati nei prossimi giorni, sperando di tornare presto al lavoro, sul territorio".