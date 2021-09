L'Avis di Russi compie 60 anni: si fa festa con tante iniziative

Nel 1961 nasceva l'Avis comunale di Russi grazie all'iniziativa di alcuni benemeriti cittadini. Da allora sono passati ben 60 anni e le donatrici e i donatori del Comune di Russi si sono sempre ritrovati intorno alla loro associazione e alle sue attività di promozione del dono del sangue, con il costante impegno di diffondere la cultura della solidarietà, del volontariato, e della gratuità.

Domenica 26 settembre Avis celebrerà il suo 60esimo anniversario e per l’occasione ha organizzato una giornata densa di appuntamenti. In mattinata in piazza Farini, a partire dalle ore 9, sarà presente un punto per la misurazione della glicemia in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Russi e a seguire, alle ore 11,30, sarà intitolata la rotonda sita in via Godo Vecchia incrocio via della Cooperazione con la denominazione “Rotonda della Donazione di sangue”. L’intitolazione sarà arricchita dalla presenza, insieme ad altre Avis della Provincia di Ravenna, della consorella Avis Comunale di Soragna (PR) che 30 anni fa sottoscriveva un gemellaggio di impegno e solidarietà. Le celebrazioni si concluderanno in serata presso il Teatro Comunale di via Cavour, dove dalle ore 20.30 si saluteranno le persone intervenute e si esibirà il Coro Lirico Città di Faenza, diretto dalla Maestra Monica Ferrini.