L'estate di 'Bagnacavallo al cinema' si chiude con 6500 spettatori

Aperta il 16 giugno, si è conclusa domenica 3 settembre la trentanovesima edizione di “Bagnacavallo al cinema”, ottanta serate di film al parco delle Cappuccine curate dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune. Ottimi sono i dati di affluenza registrati. Di una netta ripresa di pubblico dopo gli anni difficili dal 2020 al 2022 parlano infatti Gianni Gozzoli e Ivan Baiardi di Fuoriquadro: "Oltre 6500 spettatori nel complesso significano una media di pubblico in crescita di più del 20% rispetto allo scorso anno. Molto bene sono andati anche gli incontri con gli autori, in particolare la serata in cui si è proiettatto “Cocoricò Tapes” di Francesco Tavella. Più in generale siamo particolarmente felici di avere un pubblico partecipe e appassionato, proveniente da tutta la provincia e da Ferrarese, Imolese e Forlivese. Nell’ambito della programmazione – concludono – alcuni titoli hanno avuto un buon riscontro anche da parte dei giovani, fascia di pubblico non sempre facile da intercettare".

La programmazione è stata caratterizzata dalla qualità e dalla varietà che da sempre contraddistinguono le scelte di Fuoriquadro. Film d’autore si sono alternati a grandi produzioni internazionali, inoltre grande spazio è stato dato al cinema italiano accanto a film provenienti da nazioni con originali proposte cinematografiche. Altro elemento peculiare dell’arena di Bagnacavallo è la presenza di figure di riferimento – a Gianni Gozzoli e Ivan Baiardi si è aggiunto da qualche tempo Giacomo Togni – che riescono a creare un’ottima interazione con il pubblico.

Soddisfazione per l’andamento dell’arena è stata espressa dalla sindaca Eleonora Proni, che ha ribadito come Bagnacavallo e il cinema "siano un binomio ormai inscindibile, al quale non si rinuncia mai, nemmeno nei periodi più difficili, perché espressione di comunità e amore per la cultura oltre che richiamo per migliaia di spettatori". A questo proposito, dopo la pausa il cinema tornerà a Bagnacavallo già in autunno con la stagione di Palazzo Vecchio che andrà fino alla primavera.