L'istituto tecnico Oriani si presenta ai futuri studenti anche sui social

Nel cuore delle festività natalizie, l’Istituto Tecnico Oriani di Faenza non va in vacanza. La scuola faentina durante i mesi autunnali ha integrato nel piano dell’offerta formativa ogni tipo di misura per rendere efficace la didattica digitale integrata e a distanza, resasi necessaria dal mese di ottobre. In questo contesto si è resa necessaria la rilevazione del fabbisogno di tablet, pc e connessioni serviti per l’attuazione del piano scolastico. Il primo quadrimestre sta per volgere al termine e non sono state certamente poche le criticità da affrontare, ma la dotazione strumentale e le risorse umane interne all’Istituto hanno consentito nel complesso di attenuare le problematicità, specialmente quelle che ragazzi e famiglie più fragili hanno evidenziato nel percorso scolastico in termini di digital divide e di contrasto tra i giovani a fenomeni di povertà educativa, inaspritesi in un clima complessivo di grande incertezza.

Nonostante tutto, il Tecnico di Via Manzoni non ha lasciato dubbi sulla importanza di continuare a mantenere vivo il rapporto con e tra gli studenti: tant’è che durante i mesi di novembre e dicembre non sono mancate occasioni di partecipazione attiva alla vita della scuola, verso la quale persino studenti già diplomati e attualmente in posizioni stabili di occupazione lavorativa o regolarmente frequentanti corsi universitari si sono riavvicinati alla loro vecchia scuola superiore per lasciare la propria testimonianza in prima persona tramite ‘interviste’ e dirette avviate sui canali social e su varie piattaforme, oltre alla collaborazione con l’Informagiovani della Romagna Faentina. Non sono mancate anche le testimonianze degli insegnanti in servizio ‒ coordinati dal professor Luca Bandini, referente delle attività di Orientamento in ingresso ‒ attestazioni di consapevolezza del valore dell’educazione, un atto volto a tener viva la speranza che l’educazione stessa possa rinnovarsi al suo interno.

Le numerose interazioni sui vari canali social hanno lasciato spazio anche a un contatto più diretto con alcuni docenti disponibili durante la pausa didattica natalizia: fino al 30 dicembre, infatti, e in alcuni giorni di gennaio sarà possibile fissare appuntamenti individuali su piattaforma Meet con un modulo online predisposto dall’Istituto diretto a illustrare aspetti della vita della scuola, della sua organizzazione didattica e dell’offerta formativa per rispondere in modo particolareggiato alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie, che fino all’anno scorso avevano invece la possibilità di avvicinarsi alla scuola in modo più ravvicinato e vivo.

Tuttavia, la modalità virtuale non fa venir meno la finalità principale Attraverso una pagina dedicata all’orientamento virtuale, l’Oriani risulta sempre una scuola aperta per chi desidera visitare gli spazi, conoscere l’offerta didattica e i servizi, ricevere informazioni, vedere e ascoltare presentazioni e testimonianze da parte dei protagonisti della scuola, scaricare materiale illustrativo e prendere appuntamenti one-to-one. Tutto questo grazie a contenuti asincroni (video, fotogallery, tour 360° della scuola), presentazioni in diretta streaming pubbliche, form per prenotare colloqui online con i professori. Resta confermata la data in cui le famiglie degli studenti che il prossimo giugno completeranno la terza media potranno iniziare a inoltrare la domanda di iscrizione, cioè a partire dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 fino alle 20:00 del 25 gennaio 2021.