La donazione: alla biblioteca di Fusignano arrivano 50 nuovi libri per ipovedenti

La Biblioteca comunale “Carlo Piancastelli” di Fusignano ha ricevuto in dono dalla Onlus "Biblioteca italiana per ipovedenti" cinquanta volumi ad alta leggibilità per adulti e ragazzi, nell’ambito del progetto “Leggere Facile, Leggere Tutti”, finanziato dal Centro per il libro e la lettura.

Si tratta di libri a grandi caratteri che favoriscono e facilitano l’accesso alla lettura, all’informazione, all’istruzione a persone ipovedenti, con la vista indebolita o con dislessia di grado medio-lieve.

Chiunque può leggere i libri a grandi caratteri, poiché non affaticano la vista; alcuni volumi presentano anche la versione in audiolibro. Da Andrea Camilleri a Niccolò Ammaniti, da Alessandro Baricco a Mauro Corona, da Emilio Salgari a Oscr Wilde, sono presenti tanto i grandi classici quanto gli autori contemporanei.

Per conoscere l’elenco completo dei titoli disponibili al prestito è possibile rivolgersi alla biblioteca Piancastelli, dove è stato allestito uno scaffale dedicato, oppure consultare Scoprirete, il Catalogo online della rete bibliotecaria di Romagna e San Marino (https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do).