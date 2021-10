La maestra ravennate compie la nuova impresa e conquista il Guinness world record

Dopo essere stata l’unica donna al mondo ad aver percorso in bicicletta 1000 km nel velodromo di Montichiari nel 2015, Anna Mei, insegnante di scuola elementare di Ravenna, entra a pieno titolo nel libro del Guinness world record. L'atleta, l’8 ottobre 2021 presso il velodromo di Bassano del Grappa, ha percorso 500 km nel tempo incredibile di 17 ore 2 minuti e 58 secondi.

Nonostante il periodo difficile causa covid, la maestra ciclista è comunque riuscita a trovare stimoli per allenarsi e portare a compimento una nuova impresa, come sempre dedicata ai suoi “bambini farfalla”. Anna Mei è infatti testimonial della associazione debra Sudtirolo: sulle sue maglie spiccano tante farfalle colorate, che rappresentano l’epidermolisi bollosa, una patologia rara della pelle che la rende fragile come le ali di una farfalla. è una malattia rara e sconosciuta a molti.

Non doma l'atleta ravennate, quest’anno, ha anche vinto il Campionato Europeo di 24 ore svoltosi a Dobrovnik, Slovenia. Anna Mei, che è gia detentrice di oltre 20 record mondiali, ora omologati anche dal Guinness world record, commenta: "Ho ancora voglia di pedalare e portare la causa dei bambini farfalla in giro per il mondo".