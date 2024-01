La Procura replica a Guerra: "Apertura di un ambulatorio veterinario? Non abbiamo rilasciato alcun parere"

La Procura di Ravenna "non ha rilasciato alcun parere in merito alla richiesta del dottor Mario Guerra per l’apertura di un nuovo ambulatorio veterinario, né avrebbe potuto farlo, trattandosi di un procedimento amministrativo nell’ambito del quale non è previsto alcuna interlocuzione da parte della Procura”. È la precisazione che arriva dal procuratore capo Daniele Barberini, in seguito allo sfogo pubblicato dal veterinario di Sant'Antonio sui social qualche giorno fa.

Contrariamente a quanto scritto da Guerra, la Procura fa dunque sapere di non aver rilasciato pareri negativi in merito alla richiesta amministrativa del veterinario, rivolta al Comune di Ravenna, per l'apertura di un nuovo ambulatorio temporaneo.