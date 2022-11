La torre dell'acquedotto di via Teodora verso la demolizione: "Troppo costoso sistemarla"

Verrà demolito il serbatoio pensile della centrale idrica di Hera in via Teodora a Ravenna. Lo annuncia l'assessore alle Partecipate Giacomo Costantini, rispondendo martedì pomeriggio in Consiglio comunale a una interrogazione del capogruppo della lista De Pascale sindaco Daniele Perini, che chiede di restituire "il necessario decoro alla torre idrica di via Teodora".

Costantini riporta una nota di Hera in cui la multiutility spiega che per il serbatoio sarebbero necessari "interventi onerosi da integrare con un risanamento altrettanto oneroso". Inoltre le attuali tecnologie consentono di alimentare la rete idrica con notevoli risparmi rispetto al suo utilizzo. Da qui la decisione di dismetterlo e demolirlo, come da progetto per la riqualificazione della centrale idrica previsto dal Piano di investimenti di Atersir 2021-2023. La progettazione, conclude Hera, è in corso e la demolizione si realizzerà in seguito. (Dire)