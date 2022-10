Lavori sull'autostrada: chiuso lo svincolo della diramazione per Ravenna

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire l'attività di ispezione delle opere d'arte, dalle 22 di lunedì 24 alle 6 di martedì 25 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Ancona, lo svincolo di immissione sulla Diramazione per Ravenna, in direzione di Ravenna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Faenza e di percorrere la SP8 e di entrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.