Lavori in autostrada, chiusi gli svincoli di Fornace Zarattini, Lugo e Cotignola

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, nelle due notti di martedì 25 e mercoledì 26 ottobre, con orario 22:00-6:00 saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli di Lugo in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e di Cotignola in entrata in entrambe le direzioni, verso la A14 Bologna-Taranto e Ravenna e in uscita per chi proviene da Ravenna. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.

Sempre sulla Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, nelle due notti di giovedì 27 e venerdì 28 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà completamente chiuso lo svincolo Fornace Zarattini, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.