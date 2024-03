Lavori in corso a Palazzo Abbondanza e nell'ex convento di San Francesco a Bagnacavallo

Si è svolto questa mattina a Bagnacavallo un sopralluogo presso i cantieri dell’ex convento di San Francesco e di Palazzo Abbondanza per verificarne lo stato di avanzamento lavori. Erano presenti la sindaca Eleonora Proni, l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli e la responsabile dell’Area Cultura del Comune Francesca Benini, accompagnati dall’architetto Gabriele Bellini, responsabile dell’Area Tecnica del Comune. Le opere, che rientrano nei nove progetti di rigenerazione urbana nel centro storico finanziati nell’ambito del Pnrr, stanno seguendo il cronoprogramma previsto.

Per quanto riguarda l’ex convento di San Francesco, si sta concludendo l’implementazione impiantistica nello spazio adibito ad albergo, che riaprirà i battenti attorno alla metà di aprile. Proseguono inoltre i lavori di recupero dell’ala di via De Amicis attualmente inutilizzata e la riqualificazione complessiva degli spazi al pianterreno e al primo piano utilizzati dal Comune per mostre ed eventi. Le opere sono eseguite dalla ditta Cear Ravenna per un importo complessivo di un milione e 537mila euro.

Palazzo Abbondanza è a propria volta oggetto di due restauri in contemporanea, uno scientifico e di consolidamento strutturale dell’immobile, destinato a ospitare il centro sociale e spazi per le associazioni del territorio, l’altro per la riqualificazione della corte interna con la realizzazione di una nuova struttura a servizio del centro sociale. Il primo intervento viene eseguito dalla ditta Mulinari Costruzioni Generali di Ravenna per un importo di un milione e 570mila euro, il secondo dalla ditta Acmar di Ravenna per un milione e 285mila euro.

Per seguire passo passo l’avanzamento dei lavori dei nove cantieri Pnrr e di quello per la realizzazione del sottopasso di via Bagnoli è stata creata un’apposita sezione speciale sul sito del Comune, al link www.comune.bagnacavallo.ra.it/Argomenti/Speciali/PNRR.