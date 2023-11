Le Anteas si uniscono per aiutare la popolazione alluvionata di Faenza

Un aiuto alla popolazione faentina colpita dall’alluvione di maggio 2023 arriva da Anteas, associazione di volontariato che nasce dal sindacato FNP CISL. Anteas Faenza ha valutato di intervenire a favore delle famiglie alluvionate con un progetto al quale Anteas Cinisello Balsamo (MI), in modo inatteso e completamente spontaneo, ha deciso di aderire con un contributo di 2000 euro.

Sommati ai 2000 euro stanziati da Anteas Faenza hanno reso possibile un intervento a favore di 16 nuclei familiari alluvionati, individuati attraverso servizi sociali e altre realtà attive sul campo. Il finanziamento di 4000 euro è stato convertito in buoni spesa utilizzabili presso i punti vendita Conad in grado di fornire non solo generi di prima necessità. ma anche materiale didattico e scolastico.

“Desidero ringraziare di cuore Emanuele Turati Presidente di Anteas Cinisello Balsamo per il progetto che insieme siamo riusciti a realizzare - afferma Emanuela Albonetti Presidente di Anteas Faenza - E’ stato molto importante vedere come Anteas possa far rete in tutta Italia e come riusciamo ad essere vicini nei momenti più difficili. Abbiamo concluso la distribuzione dei buoni nel mese di ottobre, aiutando molte famiglie che hanno subito ingenti danni e che già vivevano in condizioni di difficoltà economica. Anche noi di Faenza desideravamo aiutare il nostro territorio a nostro modo e l’aiuto degli amici di Cinisello ci ha dato la spinta per realizzare il progetto. Anteas si occupa della prevenzione della salute grazie ad un ambulatorio infermieristico gratuito aperto a tutti in via Cova 23 a Faenza, presso la struttura di Santa Umiltà”.

Anteas, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà è una associazione di volontariato promossa dal sindacato pensionati FNP CISL e svolge la sua attività a Faenza dal 2004. Da allora offre prestazioni sanitarie gratuite a tutti coloro che ne hanno avuto necessità, dagli anziani alle famiglie in difficoltà. Si praticano attività quali iniezioni, controllo dei valori glicemici, triglicemici e del colesterolo totale. Inoltre misurazione della pressione e valori dell’ossigeno nel sangue, piccole medicazioni nonché un valido aiuto con informazioni generiche sul sanitario.

“Per andare incontro alle tante richieste dei cittadini che negli anni hanno usufruito dei nostri servizi offerti in modo assolutamente gratuito - sottolinea Albonetti - si rende necessario per Anteas trovare altri infermieri, anche in pensione, che in modo volontario desiderino dedicare anche solo 1 ora alla settimana del loro tempo per garantire l’apertura dell’ambulatorio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 10,00. Questi volontari godranno certamente di una nostra copertura assicurativa. L’ambulatorio è situato a Faenza, in Via Cova, 23 presso la struttura sanitaria di Santa Umiltà. Chiunque volesse avere informazioni può contattarci al numero 0546-670911 oppure 348 8872408”.