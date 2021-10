Le fiamme si sviluppano in un garage, incendio nel pomeriggio a Brisighella

Lingue di fuoco nel primo pomeriggio di domenica a Brisighella, in via Baldina. Poco dopo le 13.30 si è sviluppato un incendio, per cause ancora poco chiare, all'interno di un garage. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco con una squadra e l'autopompa-serbatoio per estinguere le fiamme che hanno gravemente danneggiato il box e rendendo inagibili alcune stanze dell'appartamento sovrastante. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto anche i Carabinieri di Brisighella