Il liceo fa scegliere il nome e il genere sul registro agli studenti. L'associazione Pro Vita: "Così gli confondono le idee"

"Un’iniziativa che mette a repentaglio la crescita, l’educazione e la salute psicofisica degli adolescenti e che è in contrasto con le normative vigenti nonché le direttive del Ministero. Il preside ritiri la proposta". Così Simone Ortolani, referente territoriale dell'associazione 'Pro Vita & Famiglia', interviene sul riconoscimento delle 'carriere Alias' al Liceo Artistico “Nervi-Severini” di Ravenna, misura annunciata proprio in occasione della Giornata Internazionale contro l’omotransfobia. L'istituto, cioè, indicherà in tutti i documenti interni a valore non ufficiale, a partire dal registro elettronico, il nome (e il genere) scelto dallo studente anche se diverso da quello riportato sulla carta d'identità per favorire il benessere psicologico degli studenti.

"La nostra azione parte da un paio di richieste ricevute e che ci sembra assolutamente corretto accogliere", spiega il preside Gianluca Dradi, che nel 2019 si era fatto conoscere perché non aveva voluto cancellare la scritta 'il preside è gay' apparsa su una parete per lanciare il messaggio che la falsa attribuzione non è offensiva. La scuola, infatti, è frequentata da una giovane conosciuta in zona per aver ottenuto il nome dell'elezione sull'abbonamento dell'autobus, Greta. "Ho ricevuto due richieste esplicite nel corso di studenti che vogliono essere chiamati col nome d'elezione", racconta il dirigente scolastico, come riporta l'Ansa. "Già ora i docenti chiamavano i ragazzi col nome d'elezione, ma vogliamo che questa non sia una concessione ma un diritto". Nella scuola c'è anche uno studente che non si riconosce né nel maschile né nel femminile. Ci ha chiesto di chiamarlo per cognome e noi così facciamo", afferma Dradi, il quale dice che il liceo si sta anche "attrezzando per l'individuazione di servizi igienici e spogliatoi dedicati in modo che tutti si possano trovare a loro agio".

"Le scuole tutte devono seguire la legge e non cadere nell’errore di fughe in avanti che strizzano l'occhio a percezioni di sé e della propria sessualità immature, estemporanee e, troppo spesso, passeggere - punta il dito Ortolani - Non si possono affrontare con leggerezza temi così importanti e non si può violare il patto di corresponsabilità educativa con le famiglie. Il mondo della scuola altrimenti corre il rischio di confondere le idee agli studenti in una fase della loro vita particolare, durante la quale spirito di emulazione, influenze varie e la ricerca di una propria identità possono portare a iniziativa dannose e spesso irrecuperabili".

"Come ha giustamente spiegato la scuola si tratta di una buona prassi che evita a queste persone il disagio di continui e forzati coming out e la sofferenza di subire possibili forme di bullismo - commenta invece il sindaco Michele de Pascale - Voglio complimentarmi con il dirigente Gianluca Dradi che ancora una volta ci dimostra con i fatti come i temi dell’inclusività di genere, il rispetto delle identità di ciascuno, la libertà di esprimersi siano materie fondamentali nella crescita e l’educazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze e sulle quali c’è ancora molto lavoro da fare, a partire dagli adulti. Oggi a Ravenna un passo avanti è stato fatto verso una società più giusta ed inclusiva e dobbiamo esserne orgogliosi".