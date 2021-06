Lions Club Cervia Ad Novas, il nuovo presidente è Orestino Zattoni

Il Lions Club Cervia Ad Novas ha raggiunto importanti obiettivi con la realizzazione di molti progetti, fra i quali la raccolta di 1700 paia di occhiali usati da utilizzare per la correzione della vista nei Paesi in via di sviluppo

Entro il 30 giugno, scadenza di ogni anno lionistico, vengono rinnovate le cariche sociali di tutti i Club Lions del mondo e giovedì all’Hotel Aurelia di Milano Marittima si è tenuta la cerimonia delpassaggio delle consegne del Lions Club Cervia Ad Novas fra il presidente uscente Massimiliano Nicolai ed il nuovo presidente Orestino Zattoni che guiderà il Club per il prossimo anno lionistico 2021-2022. Nell’occasione è stato inoltre festeggiato l'ingresso di un nuovo socio. Il nuovo presidente ha poi ricevuto il saluto e l’augurio di buon lavoro dal sindaco Massimo Medri.

Il Lions Club International, fondato nel 1917, è la più grande organizzazione umanitaria mondiale formata da Club i cui soci sono donne e uomini che offrono tempo e risorse, sintetizzati dal motto “We serve” (noi serviamo), nei diversi campi umanitario, sociale e culturale . In tutto il mondo, i Lions Club sono riconosciuti per il servizio dato ai più bisognosi. Il Lions Club Cervia Ad Novas ha raggiunto importanti obiettivi con la realizzazione di molti progetti, fra i quali la raccolta di 1700 paia di occhiali usati da utilizzare per la correzione della vista nei Paesi in via di sviluppo e le raccolte di derrate alimentari e di fondi destinati alla Caritas, al banco alimentare e a Mensa Amica.

Anche nell’ultimo anno, nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, il Lions Club Cervia Ad Novas ha organizzato diversi eventi e numerose sono state le occasioni di partecipazione alla comunità locale e le iniziative a favore delle persone più fragili. Uno di questi progetti, che si concluderà a breve, un investimento di complessive €.12.000,00 per l’acquisto di un cane guida per una persona non vedente. La cerimonia di consegna si terrà entro il corrente anno sociale.