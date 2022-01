Ancisi (Lista per Ravenna): "Bene i nuovi asfalti, ma occorre più manutenzione ordinaria"

Arrivano gli interventi di riasfaltatura per le vie Ponte Marino e Ferruzzi, ma il consigliere Alvaro Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna) chiede un altro passo all'amministrazione per quanto concerne la manutenzione ordinaria delle strade cittadine. "Strade in queste condizioni ce ne sono in quantità, e non da poco tempo, in città, sul litorale e nel forese - dichiara Alvaro Ancisi -. Sarebbe opportuno definire un piano pluriennale in cui il loro rattoppamento, alias manutenzione straordinaria costosa meno di 100 mila euro, sia classificato secondo un criterio territoriale generale (e conseguente ordine di priorità, da rendere noti al Consiglio comunale e quindi alla cittadinanza. Si chiama trasparenza".

Poi il consigliere comunale prosegue: "Su tutte queste situazioni, largamente generalizzate, incombe questa domanda: per non arrivare alle “manutenzioni straordinarie”, non sarebbe molto meno costoso, molto più immediato e soprattutto più funzionale e dignitoso, effettuare le doverose manutenzioni ordinarie, come fa ogni famiglia avveduta con le sue proprietà? Il riasfalto dell’incrocio tra le vie Ferruzzi, Paolo Costa, Girolamo Rossi e Ponte Marino, provocato da scavi eseguiti negli anni precedenti per il ripristino dei sottoservizi/posa di fibra ottica, dimostra per l’ennesima volta come questi lavori, che hanno scassato ovunque sul territorio, non abbiano rispettato e non rispettino il Regolamento comunale sugli scavi". Che recita: “Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature”. E devono essere ripristinate “a perfetta regola d’arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità”.