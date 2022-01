La lotteria della Befana di Ravenna: ecco tutti i biglietti vincenti

Giovedì, in diretta streaming su Facebook per rispettare le norme Covid-19, si è svolta l’estrazione della Lotteria della Befana 2022 di Advs Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’Ospedale di Ravenna.

“Come ogni anno la nostra tradizionale Lotteria della Befana conclude le festività natalizie – spiega Flavio Vichi, responsabile della comunicazione dell'associazione – anche quest’anno in diretta streaming per il rispetto delle normative anticontagio Covid-19. Siamo riusciti ad animare la bellissima Piazza San Francesco con il nostro Villaggio di Natale e gli eventi fino a Natale, poi come tutti abbiamo dovuto interrompere la programmazione: la sicurezza prima di tutto! Ma non abbiamo perso l’entusiasmo che ci anima per il nostro obiettivo, che è sempre quello di avvicinare tante persone alla donazione di sangue. Un gesto salvavita necessario e insostituibile, per cui rivolgo ancora un appello a tutti i ravennati che vogliano iniziare a donare il sangue, a venirci a trovare al Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Ravenna, tutti i giorni dalle 8:00 alle 11:00. Rassicuro tutti, dicendo che la donazione di sangue ed emoderivati è assolutamente sicura, così come gli ambienti ospedalieri in cui ci troviamo, dove vengono applicate scrupolosamente tutte le precauzioni anticontagio.”

I vincitori

Di seguito tutti i biglietti vincenti:

1 - 5781 - PEUGEOT 208 ACTIVE PureTec 75 S&S 1200 Benzina

2 - 5360 - BICICLETTA ELETTRICA MOD. BROADWAY BRERA

3 - 164 - BUONO SPESA €. 300,00 CONAD

4 - 685 - BUONO SPESA €. 250,00 CONAD

5 - 1616 - BUONO SPESA €. 200,00 CONAD

6 - 2360 - BUONO SPESA €. 200,00 “AUTOFFICINA CASADIO” RAVENNA

7 - 876 - SMARTBOX “Incantevole evasione” 1 NOTTE 2 PAX + COLAZIONE

8 - 311 - SMARTBOX “Incantevole evasione” 1 NOTTE 2 PAX + COLAZIONE

9 - 6050 - BUONO SPESA €. 150,00 CONAD

10 - 3316 - BUONO SPESA €. 100,00 CONAD

11 - 3672 - BUONO SPESA €. 100,00 CONAD

12 - 5205 - BUONO PALESTRA 3 MESI c/o Sporting Club

13 - 1061 - PROSCIUTTO NOSTRANO

14 - 2973 - PROSCIUTTO NOSTRANO

15 - 1034 - PROSCIUTTO NOSTRANO

16 - 3516 - PROSCIUTTO NOSTRANO

I vincitori possono contattare la segreteria di Advs Ravenna tutti i giorni dalle 8:00 alle 13.30 al numero telefonico 0544/403462 per ritirare i premi. Per il ritiro del premio è necessario presentare il biglietto vincente in originale. I premi dovranno essere ritirati entro 90 giorni.