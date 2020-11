Natale nel nome di Dante: gli endecasillabi della Divina Commedia illumnano il centro di Ravenna

Natale nel nome di Dante Alighieri nel centro di Ravenna. Sono state accese le installazioni “La luce delle parole” con endecasillabi tratti dalla Divina commedia, illuminate in anteprima in occasione della Notte di Dante ad ottobre scorso, che vanno ad affiancare tutte le luminarie che abbelliranno le strade del centro per il periodo delle feste. Si tratta di sedici endecasillabi installati in sei vie: Gordini, Diaz, Corrado Ricci, Mazzini, IV Novembre e Cavour dove sono stati posizionati alcuni totem che accompagneranno la lettura.

In particolare sono stati indicati i versi dove gli endecasillabi sono inseriti e attraverso un codice Qr, inquadrabile con qualsiasi dispositivo, è possibile ascoltare la lettura integrale del canto a cui si riferiscono.